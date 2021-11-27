2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
TBMM
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
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