Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Aynur Ekiz   | 27.11.2021
2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi Fotoğraf: Arda Küçükkaya - Anadolu Ajansı

TBMM

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un 'Omikron' varyantının tespit edildiği Güney Afrika'da vaka sayıları hızla artıyor
DSÖ, Kovid-19'un Güney Afrika varyantının endişe verici olduğunu açıkladı
Bakan Koca: Kovid 19'un Nu varyantı dolayısıyla 5 Afrika ülkesi için seyahat kısıtlaması getirildi
Çin'de yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 salgını ortaya çıktı
İtalya'da son 24 saatte 13 binden fazla Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Savunma sanayinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir devrim gerçekleştirilmiştir

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe planlamasını gençlere sordu

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe planlamasını gençlere sordu
Ticaret Bakanı Muş: Hem cari açığın hem enflasyonun düşürülmesi gündemimizde

Ticaret Bakanı Muş: Hem cari açığın hem enflasyonun düşürülmesi gündemimizde