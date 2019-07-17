'15 Temmuz'u, 15 Temmuz'un kadın kahramanlarını unutmayacağız'
AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç, "15 Temmuz'u, 15 Temmuz'un kadın kahramanlarını unutmayacağız." dedi.
TBMM
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'un kadın kahramanlarını unutmayacaklarını belirterek, "Ancak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sözünden tiksindiğini söyleyenleri, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyenleri, Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kasteden, milli iradeyi hedef alan FETÖ'cü teröristleri gazi Meclisimizde lanetlemek yerine, milletin iradesiyle seçilmiş Başkanımıza, cumhurun başına saygısızca saldırıları da bu millet unutmayacaktır." dedi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.
İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, gündem dışı konuşmasında, yaşanan ekonomik krizin tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçinin tarlalarını ekemez duruma geldiğini öne süren Çulhaoğlu, bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle Çukurova, Hatay, Osmaniye bölgesinde büyük mağduriyetler yaşandığını, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesini istedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç de "15 Temmuz'un kadın kahramanları" hakkında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden 3 yıl geçtiğini, darbe teşebbüsünün, milletin, ülkenin birlik ve beraberliğine karşı yapılan bir işgal girişimi olduğunu vurguladı.
Milletin, FETÖ'nün asker elbiseli, eli silahlı teröristlerine karşı çıplak elleriyle korkusuzca tankların karşısında durduğunu dile getiren Gözgeç, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiğini anımsattı.
"Birileri tankların kendisine açtığı yoldan geçip kahvesini yudumlarken, FETÖ'cü teröristlerin öldürmeye kastettiği liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, F-16'ların altında milletimizle beraber meydanlardaydı" diyen Gözgeç, meydanlarda, Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yazan Halide onbaşılar, Şerife Bacılar, Nene Hatunlar gibi kahraman kadınların bulunduğunu ifade etti. O gece şehit olan kadınların ismini sayan, bütün şehit ve gazileri minnetle anan Gözgeç, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'u, 15 Temmuz'un kadın kahramanlarını unutmayacağız. Ancak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sözünden tiksindiğini söyleyenleri, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyenleri, Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kasteden, milli iradeyi hedef alan FETÖ'cü teröristleri gazi Meclisimizde lanetlemek yerine, milletin iradesiyle seçilmiş Başkanımıza, cumhurun başına saygısızca saldırıları da bu millet unutmayacaktır."
Tunceli Ovacık'ta PKK tarafından katledilen 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyen Gözgeç, "Hainlerle, çocuk katilleriyle, tüm terör örgütleriyle, terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlarla, sırtını dayayanlarla mücadelemiz devam edecektir." dedi.
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ise seçim bölgesi Karabük'ün sorunlarını aktararak, milletin sorunları çözülmeden Meclisin tatil edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Gündem dışı konuşmaların ardından bazı milletvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.