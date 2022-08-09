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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gasbedilen Kıbrıs Türkü'nün müktesep hakkını savunuyoruz

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının hakları için geçmişte zorlu müzakereler yürüttüklerini ancak Rum kesiminin herhangi bir çözüm istememesi nedeniyle neticeye ulaşamadıklarını belirterek "Gasbedilen Kıbrıs Türkü'nün müktesep hakkını savunuyoruz" dedi.

Muhammet Tarhan   | 09.08.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gasbedilen Kıbrıs Türkü'nün müktesep hakkını savunuyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Konya'da düzenlenen "5. İslami Dayanışma Oyunları" için Türkiye'ye geldiğini belirten Çavuşoğlu, kendisinin bir sürpriz yaparak bu vesileyle konferansta hitap ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, yıllarca Türkiye ve KKTC hariciyesi olarak Kıbrıs Türk halkının haklarını omuz omuza savunduklarını vurgulayarak, "Geçmişte zorlu müzakereler yürüttük. Bu müzakerelerin özellikle Rum kesimi herhangi bir çözüm için ve Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şey paylaşmak istemediği için reddetmesi sebebiyle bir neticeye ulaşamadık." ifadesini kullandı.

En son Crans-Montana'da bundan sonra federasyon için bir müzakere yürütmeyeceklerinin altını çizdiklerini aktaran Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğu zaman kampanyasında bunu defalarca vurguladığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Tatar'ı büyük bir destekle seçtiğine işaret ederek, "Biz, bu gasbedilen Kıbrıs Türkü'nün müktesep hakkını savunuyoruz. Bu hakkın geri verilmesini istiyoruz." dedi.

Kıbrıs'ta artık bir müzakere edilecekse önce "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması" gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, bir müzakere olacaksa artık "iki toplum arasında değil, iki egemen devlet arasında olması" gerektiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, tanınacak iki egemen devletin kendi arasında her türlü iş birliğine doğal olarak gidebileceğini kaydetti.

"KKTC'nin haklarını tüm dünyada savunmak için çaba sarf ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar tüm olumlu yaklaşımımıza rağmen başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere sözlerinde durmayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk halkını izole etmeye çalışıyor. Ama bizler Türk hariciyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını tüm dünyada savunmak için çaba sarf ediyoruz.

Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha fazla görünür olabilmesi için, daha fazla misyon açabilmesi için, uluslararası örgütlerde statü elde edebilmesi için ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportlarının da tanınması için çaba sarf ediyoruz. Her alanda, her platformda olumlu netice aldığımızı söyleyemeyiz. Zorluklarını biliyoruz ama bu mücadelemizi de sürdürüyoruz."

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Konya'da düzenlenen "5. İslami Dayanışma Oyunları"na katılmasının ve bu yıl sonunda Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) "gözlemci" statüsü elde etmesinin, bundan sonra yapacakları çalışmalar için hem umut hem de ışık olacağını vurguladı.

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