CHP Sözcüsü Öztrak, seçmenlerin tamamının oyuna talip olduklarını belirterek, "Biz tabanda mutabakata inanıyoruz. Hiç kimseyle herhangi bir görüşme içinde değiliz. Olmayacağız da." dedi.

TEKİRDAĞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, bugünün Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi ünvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümü ve Gaziler Günü" olduğunu söyledi.

Ülke olarak çok şey borçlu oldukları gazilerin çok ciddi sorunlarının bulunduğunu ifade eden Öztrak, "Ülke olarak gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar ülkemiz için kanlarını, canlarını ortaya koymuşlar ama bugün bakıyorum mesela bazı gazilerimiz var, gazi olmasına rağmen, gazi sayılmıyor ya da son dönemde 'senin gazin, benim gazim' diye birtakım ayrımlar yapılıyor. Bunlar çok acı şeyler. Bunların olmaması lazım ama maalesef oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Başarılı bir ders yılı olsun diyoruz"

Yeni eğitim-öğretim yılının hafta başında başladığını hatırlatan Öztrak, "Başarılı bir ders yılı olsun diyoruz. İnşallah eğitim sistemimiz ideolojik ve siyasi vesayetten kurtulur ve ülkemizin en değerli varlığı olan gençlerimizi dünyanın bütün ülkelerinde, bütün arenalarında yarışabilecek eğitim, bilgi ve beceri düzeyine getirme imkanı buluruz." diye konuştu.

"İktidar partisini anlamakta zorluk çekiyorum"

Öztrak, inşaatı devam eden üçüncü havalimanında yaşananlara değinerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bazı marjinal gruplara HDP ve CHP'li bazı milletvekillerinin destek verdiği provokasyonlardan bahsedildiğini söyleyerek, "Ben şu anda bu iktidar partisini anlamakta zorluk çekiyorum. Neden bizi sürekli HDP ile yan yana getirmeye çalışıyorlar anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hiç kimseyle görüşme içinde değiliz"

Öztrak yükselen faizlerle ne çiftçinin ne vatandaşın ne iş adamının ne de yatırımcının ayakta kalamayacağını iddia etti.

Faik Öztrak, bir soru üzerine, gündemlerinde bir ittifak olmadığını belirterek, "Biz İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerin, AK Parti'ye oy veren seçmenlerin, MHP'ye oy veren seçmenlerin diğer partilere oy veren seçmenlerin tamamının oyuna talibiz. Biz tabanda mutabakata inanıyoruz. Hiç kimseyle herhangi bir görüşme içinde değiliz, olmayacağız da. Seçimler bitti, biter bitmez CHP'ye bir kurultay yaptırmaya çalıştılar. Onun yanına da 'CHP şu veya bu partiyle de ittifak yapacağını' eklediler. Bunların ikisi de CHP'yi bu süreçte yani devletin yeniden yapılanması ve yerel seçimlere gidilmesi sürecinde etkisizleştirmeye dönük hareketlerdir." şeklinde konuştu.

Muhabir: Vedat Yücebaş