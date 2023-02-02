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Ziyaretçi rekoru kıran Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde neler var?

Açılışı 2015’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Türkiye’nin en büyük müze kompleksi unvanına sahip Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi neler var? Ziyaretçi rekoru kıran müzenin müdürü Celal Uludağ ile konuştuk.

02.02.2023
Ziyaretçi rekoru kıran Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde neler var?

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