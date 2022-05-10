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Ziraat Türkiye Kupası’nda finalistler belli oluyor

Sefa Şengül   | 10.05.2022
Ziraat Türkiye Kupası’nda finalistler belli oluyor

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam Yukatel Kayserispor'a konuk olucak. Öte yandan Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor’un 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan maçın rövanşında yarın akşam karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda finale uzanan yolculuğu Anadolu Ajansı spor muhabiri Emrah Oktay’la konuştuk.

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