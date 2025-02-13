Zelenskiy ile Trump arasında olası maden ortaklığı Rusya-Ukrayna Savaşı’nı nasıl etkiler?
Ankara
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'dan nadir toprak elementlerini almak istediklerini söyledi. Peki, bu talebin ardındaki stratejik hesap ne? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu teklife yaklaşımı nasıl? Mahreç Dünya’da bu bölümde Ukrayna ile ABD arasında nadir toprak elementleri meselesini Anadolu Ajansı Muhabiri Davit Kachkachişvili ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.