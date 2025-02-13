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Zelenskiy ile Trump arasında olası maden ortaklığı Rusya-Ukrayna Savaşı’nı nasıl etkiler?

Tuba Memiş  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Zelenskiy ile Trump arasında olası maden ortaklığı Rusya-Ukrayna Savaşı’nı nasıl etkiler?

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'dan nadir toprak elementlerini almak istediklerini söyledi. Peki, bu talebin ardındaki stratejik hesap ne? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bu teklife yaklaşımı nasıl? Mahreç Dünya’da bu bölümde Ukrayna ile ABD arasında nadir toprak elementleri meselesini Anadolu Ajansı Muhabiri Davit Kachkachişvili ile konuştuk. 

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