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THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat ile THY'nin sponsorluk yaptığı TFF, TBF, TVF ve diğer federasyon başkanlarının katılımıyla Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleniyor
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Yusuf el-Karadavi’nin hayatı, eserleri ve mücadelesi

96 yaşında vefat eden eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı ve İslam Alimi Yusuf el-Karadavi’yi, Yazar Abdullah Yıldız anlattı.

27.09.2022
Yusuf el-Karadavi’nin hayatı, eserleri ve mücadelesi

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