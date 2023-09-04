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Yurt genelinde yağışlar devam edecek mi?

Karadeniz ve İç Anadolu’da bir çok kenti etkisi altına alan şiddetli sağanağın ardından, yurt genelinde hava nasıl seyredecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik anlattı.

Betül Sümeyye Us  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Yurt genelinde yağışlar devam edecek mi?

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