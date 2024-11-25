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Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Hafta boyu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Yurt genelinde hava nasıl olacak?

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