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Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'nın Kranj kentinde sürdürüyor
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Yurt genelinde hava durumu nasıl seyredecek?

Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan sağanağın ardından yurt genelinde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bölgede yağışlar devam edecek mi? Sıcak hava dalgası geliyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç anlattı.

Tuba Memiş  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Yurt genelinde hava durumu nasıl seyredecek?

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