Yunanistan’da Türk köylerine kadar ulaşan yangında son durum ne?
Ankara
Yunanistan'da birçok bölgede çıkan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Batı Trakya Bölgesi’ndeki yangın, Gümülcine yakınlarında Türklerin de yaşadığı köylere kadar ulaştı. Peki Yunanistan’daki orman yangınlarında son durum nedir? Türklerin yaşadığı köylerde ne gibi önlemler alındı? Anadolu Ajansı Atina Muhabiri Derya Gülnaz Özcan’a sorduk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.