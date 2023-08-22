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Yunanistan’da Türk köylerine kadar ulaşan yangında son durum ne?

Tuba Memiş  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Yunanistan’da Türk köylerine kadar ulaşan yangında son durum ne?

Ankara

Yunanistan'da birçok bölgede çıkan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilmişti. Batı Trakya Bölgesi’ndeki yangın, Gümülcine yakınlarında Türklerin de yaşadığı köylere kadar ulaştı. Peki Yunanistan’daki orman yangınlarında son durum nedir? Türklerin yaşadığı köylerde ne gibi önlemler alındı? Anadolu Ajansı Atina Muhabiri Derya Gülnaz Özcan’a sorduk.

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