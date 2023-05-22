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Yunanistan’da genel seçim sonuçları tekrar sandığı mı çağırıyor?

Betül Sümeyye Us  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Yunanistan’da genel seçim sonuçları tekrar sandığı mı çağırıyor?

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in liderliğini yaptığı Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci parti oldu ama koalisyon zorunluluğu ülkeyi yeniden seçime götürebilir. Yunanistan’da oluşan tabloyu Anadolu Ajansı Atina Muhabiri Derya Gülnaz Özcan anlattı.

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