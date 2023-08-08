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Youtube’da açılan ‘Bi İhtimal’ kanalı dijital dergicilik mi yapıyor?

Ümmühan Atak  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Youtube’da açılan ‘Bi İhtimal’ kanalı dijital dergicilik mi yapıyor?

Yazar Gökhan Özcan ile NevNiyaz müzik grubunun Youtube sosyal platformunda açtığı ‘Bi İhtimal’ isimli hesap, takipçilerine neler sunuyor? Kanala dair sorularımızı, Yazar Gökhan Özcan cevapladı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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Youtube’da açılan ‘Bi İhtimal’ kanalı dijital dergicilik mi yapıyor?

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