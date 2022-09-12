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Yönetmen Mesut Uçakan ile sinema yolculuğunu konuştuk

Kelebekler Sonsuza Uçar, Yalnız Değilsiniz ve Reis Bey gibi filmleriyle tanınan Yönetmen Mesut Uçakan ile sinema yolculuğunu konuştuk.

Ümmühan Atak   | 12.09.2022
Yönetmen Mesut Uçakan ile sinema yolculuğunu konuştuk

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