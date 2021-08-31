YKS ek yerleştirmelerde nelere dikkat edilecek?
YKS ek yerleştirmelerde nelere dikkat edilecek? Kıdemli muhabirimiz Selma Kasap anlatıyor.
Bugün, yapılan tercihlerin sonuçları ilan edildi. Gençlerin bir kısmı üniversite hedefine ulaştı. Ulaşamayanlar ise yetkili kurumların duyurularını, kendi sonuç tablolarında meydana gelecek muhtemel değişiklikleri yakından izlemeye devam etmeli. Kritik tarih 10 Eylül. Çünkü iki kez ek yerleştirme imkanı olacak. Kıdemli muhabirimiz Selma Kasap anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.