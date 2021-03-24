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Yeşil Mutabakat küresel ekonomide dengeleri nasıl değiştirecek?

Karbon salımını 2030'a kadar yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında ise sıfır düzeyine çekmeyi öngören Avrupa Yeşil Mutabakatı, her ne kadar çevreci bir girişim gibi görünse de aslında dijital dönüşümle birlikte tasarlanan yeni bir büyüme stratejisi.

Sefa Şengül   | 24.03.2021
Yeşil Mutabakat küresel ekonomide dengeleri nasıl değiştirecek?

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