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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İstanbul Küçükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olay yerinden yayındayız.
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Yerli finansal sistemlerin kullanılması neden önemli?

Yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY’a ilgi son dönemde hız kazandı. Finansal sistemlerde milli teknolojilerin kullanılmasını, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Yerli finansal sistemlerin kullanılması neden önemli?

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