Yerel seçimler için süreç nasıl işleyecek?
Ankara
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için süreç başladı. Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, YSK tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Anadolu Ajansı Muhabiri İsmet Karakaş anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.