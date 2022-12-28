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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor
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Yeni keşiflerle birlikte Türkiye’nin enerji potansiyeli ne duruma geldi?

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener ile yeni keşifler sonrası Türkiye’nin doğal gaz potansiyelini konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 28.12.2022
Yeni keşiflerle birlikte Türkiye’nin enerji potansiyeli ne duruma geldi?

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