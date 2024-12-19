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Yeni bir döneme giren Suriye ile AB arasındaki ilişki nasıl şekillenecek?

Tuba Memiş  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Yeni bir döneme giren Suriye ile AB arasındaki ilişki nasıl şekillenecek?

Ankara

Suriye'de Baas rejiminin çöküşünün ardından bölgesel aktörlerin bu yeni dönemde nasıl bir strateji izleyecekleri merak ediliyor. Esed rejiminin çöküşü sonrası Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği de 12 yıl sonra yeniden açıldı. Peki, AB'nin Suriye'ye yönelik yeni yaklaşımı ve ilişkilerin geleceği nasıl olacak? Anadolu Ajansı Brüksel Muhabiri Selen Valente Rasquinho ile konuştuk.

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