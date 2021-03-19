Euro
8.66
Dolar
7.28
BIST 100
1,516.40
Altın
1,735.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, açıklamalarda bulunuyor Bakan Akar, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasını ziyaret etti
logo
Podcast

Yemen'deki Husiler stratejik öneme sahip Marib'i kontrol altına alarak elini güçlendirmek istiyor

Yemen'de altı yılı geride bırakan iç savaşın taraflarından İran destekli Husilerin, son zamanlarda düzenlediği saldırılarla stratejik öneme sahip Marib ilini kontrol altına alarak askeri alanda elini kuvvetlendirmeye çalıştığı görülüyor.

Sefa Şengül   | 19.03.2021
Yemen'deki Husiler stratejik öneme sahip Marib'i kontrol altına alarak elini güçlendirmek istiyor

Almanya Sağlık Bakanı, Avrupa'da henüz üçüncü dalgayı durduracak kadar aşı olmadığını söyledi
Ukrayna'da kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçildi
Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Haziran'a kadar uzatıldı
Paris'te Kovid-19 nedeniyle 3'üncü kez sokağa çıkma kısıtlamasına gidiliyor
'O kadar ağrınız oluyor ki çoğu şeyi unutuyorsunuz'

Benzer haberler

ABD'de Biden-Blinken dış politikası şekillenirken Trump dönemi devam ediyor

ABD'de Biden-Blinken dış politikası şekillenirken Trump dönemi devam ediyor

Yemen'deki Husiler stratejik öneme sahip Marib'i kontrol altına alarak elini güçlendirmek istiyor

Tribünlere gidemeyen taraftarların akın ettiği sosyal medyada takipçisini en çok artıran takım hangisi oldu?

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (19 Mart 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (19 Mart 2021)
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (18 Mart 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (18 Mart 2021)
Gerçeğe dönüşen bir komplo teorisi: Aşı pasaportu

Gerçeğe dönüşen bir komplo teorisi: Aşı pasaportu