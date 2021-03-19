Yemen'deki Husiler stratejik öneme sahip Marib'i kontrol altına alarak elini güçlendirmek istiyor
Yemen'de altı yılı geride bırakan iç savaşın taraflarından İran destekli Husilerin, son zamanlarda düzenlediği saldırılarla stratejik öneme sahip Marib ilini kontrol altına alarak askeri alanda elini kuvvetlendirmeye çalıştığı görülüyor.
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