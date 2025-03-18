Yemen’deki Husilerle-ABD güçleri arasındaki çatışmanın sebebi ne?
Ankara
ABD Başkanı Donald Trump iki gün önce orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıkladı. Yemen'deki Husiler ise ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemilerini hedef aldı. Yemen’deki durumu, çatışmanın kökenini ve olası sonuçlarını, Doç. Dr. Necmettin Acar ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.