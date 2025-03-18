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İsrail ordusu, Gazze’de ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladı.
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Yemen’deki Husilerle-ABD güçleri arasındaki çatışmanın sebebi ne?

Ömer Faruk Çalışkan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Yemen’deki Husilerle-ABD güçleri arasındaki çatışmanın sebebi ne?

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump iki gün önce orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıkladı. Yemen'deki Husiler ise ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemilerini hedef aldı. Yemen’deki durumu, çatışmanın kökenini ve olası sonuçlarını, Doç. Dr. Necmettin Acar ile konuştuk.

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