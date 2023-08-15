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Yedi İklim Dergisi’nin 36 yıllık yolculuğunu konuştuk

Aylık yayınlanan Yedi İklim Dergisi, 36 yıl önce başladığı yolculuğunda 400 sayıyı geride bıraktı. Derginin Genel Yayın Yönetmeni, şair ve yazar Ali Haydar Haksal ile Yedi İklim’in uzun soluklu yolculuğunu konuştuk.

Ümmühan Atak  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Yedi İklim Dergisi’nin 36 yıllık yolculuğunu konuştuk

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