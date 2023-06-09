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Yassıada yargılamalarında neler yaşandı?

Betül Sümeyye Us  | 09.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Yassıada yargılamalarında neler yaşandı?

Türk demokrasi tarihinde “kara bir leke” olarak anılan 27 Mayıs darbesinin üzerinden 63 yıl geçti.  Darbe sonrası Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in 10 Haziran 1960’da  gece yarısı Yassıada’ya götürülmesiyle başlayan süreçte neler yaşandığını ve dönemin siyasi ortamını, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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