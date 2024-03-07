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Yapay zekanın ürettiği içerikler insani değerlerle çelişir mi?

Betül Sümeyye Us  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Yapay zekanın ürettiği içerikler insani değerlerle çelişir mi?

Ankara

Yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve gündelik hayatta kullanımının yaygınlaşması, sağladığı kolaylıkların yanında birçok riski ve etik sorunları da beraberinde getiriyor. Peki, yapay zeka etiği ne demek? Bu konuda ilkeler ve değerler nasıl oluşur? Yapay zeka dezenformatif içerikler üretilmesinde nasıl kullanılıyor? Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tuba Nur Umut ve Anadolu Ajansı Teyit Haberleri Müdürü Ömer Faruk Görçin ile konuştuk.

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