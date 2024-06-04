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Yapay zeka sinemaya nasıl bir yön verecek?

Yedinci sanat yapay zekadan nasıl etkilenecek? Yakın gelecekte senaristler işsiz kalır mı? Yapay zeka toplumsal gerçekliği sinemaya yansıtabilecek mi? Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Ökmen ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Yapay zeka sinemaya nasıl bir yön verecek?

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