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Yapay zeka insanlığı tehdit ediyor mu?

Betül Sümeyye Us  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Yapay zeka insanlığı tehdit ediyor mu?

Ankara
Yapay zekanın felsefe ile nasıl bir ilişkisi var? Yapay zeka projelerinin karşılaştığı temel sorunlar neler? Yapay zekanın getirdiği etik problemleri ve toplumsal etkilerini, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Dağ ile konuştuk.
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