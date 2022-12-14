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Yapay zeka ile sohbet etmek nasıl bir şey?

Son dönemde çok konuşulan, OpenAI şirketinin üretimi yapay zeka chatbot sistemi ChatGPT ile Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

Sefa Şengül   | 14.12.2022
Yapay zeka ile sohbet etmek nasıl bir şey?

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