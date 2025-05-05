Dolar
38.59
Euro
43.82
Altın
3,312.55
ETH/USDT
1,804.40
BTC/USDT
94,100.00
BIST 100
9,101.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen için Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Podcast

Yapay zeka araçlarının ve internette bırakılan “dijital ayak izleri”nin çocuklara etkisi ne?

Ümmühan Atak  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Yapay zeka araçlarının ve internette bırakılan “dijital ayak izleri”nin çocuklara etkisi ne?

Ankara
Yapay zeka uygulamaları çocukların güvenliğini açısından hangi riskleri barındırıyor? Ebeveynler ‘dijital ayak izi’ kavramının ne kadar farkında? “Ella'nın Dijital İzleri: Yapay Zeka Çağında Kimlik Ve Mahremiyet” başlıklı makalesinde ele alan Araştırmacı ve Yazar Fatma Boztaş ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı" düzenleyecek
Tarihi müzik aletleri Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nde sergileniyor
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelede bütün unsurlarımızla hazırlıklarımızı tamamladık
Türkiye İstatistik Kurumu 12 uzman yardımcısı alacak
Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Din İşleri Bakanı Umar ile görüştü

Benzer haberler

Yapay zeka araçlarının ve internette bırakılan “dijital ayak izleri”nin çocuklara etkisi ne?

Yapay zeka araçlarının ve internette bırakılan “dijital ayak izleri”nin çocuklara etkisi ne?

ABD Başkanı Trump, Kanada seçimlerini nasıl etkiledi?

Enerji dönüşümünde yeni bir bağımlılık mı doğuyor?

Yeni veri setleri Türkiye’nin eğitim sistemine dair neler söylüyor?

Yeni veri setleri Türkiye’nin eğitim sistemine dair neler söylüyor?

İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi neye sebep oldu?

İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi neye sebep oldu?
Televizyon yayıncılığı nasıl değişir ve dönüşür?

Televizyon yayıncılığı nasıl değişir ve dönüşür?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet