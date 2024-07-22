Yapay zeka akademik araştırmaların geleceğini nasıl etkiliyor?
Ankara
İklim değişiklikleri tahmininden sağlık sektörüne, eğitimden savunmaya kadar hemen hemen her alanda yapay zeka entegrasyonu büyük ilgi görüyor. Peki, akademik çalışmalarda yapay zeka nasıl kullanılıyor? Akademik araştırmalarda sağladığı fırsatlar ve beraberinde getirdiği riskler neler? İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabri Öz ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.