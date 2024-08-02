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Yanan ormanlık bölgelerin restorasyonunda hangi bilimsel yöntemler kullanılmalı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Yanan ormanlık bölgelerin restorasyonunda hangi bilimsel yöntemler kullanılmalı?

Ankara

Küresel ısınma, orman yangınlarını nasıl tetikliyor? Yanan bölgelerin eski haline getirilmesi için nasıl bir yaklaşım gerekli? Restorasyonda hangi yöntem faydalı? Prof. Dr. Ali Kavgacı ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı ile konuştuk.

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