Yanan ormanlık bölgelerin restorasyonunda hangi bilimsel yöntemler kullanılmalı?
Ankara
Küresel ısınma, orman yangınlarını nasıl tetikliyor? Yanan bölgelerin eski haline getirilmesi için nasıl bir yaklaşım gerekli? Restorasyonda hangi yöntem faydalı? Prof. Dr. Ali Kavgacı ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.