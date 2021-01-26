Washington Orta Doğu’da saatleri geriye alıyor
Trump’la yaşadığı “derin görüş ayrılıkları” nedeniyle 22 Aralık 2018 tarihinde DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilciliği görevinden istifa eden Brett McGurk, yeni başkanın ekibinde “Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü” olarak sahneye geri döndü.
Ankara
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