Veliaht Prens Bin Selman'ın 'Neom Projesi' ve İsrail’le normalleşme çabaları
Veliaht Prens Bin Selman'ın 2030 vizyonunun en önemli ayağı olan Neom projesi, ilan edildiği tarihten bu yana hep bir İsrail projesi ve Tel Aviv yönetimiyle ilişkileri normalleştirme yolunda atılan bir adım olarak görüldü.
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