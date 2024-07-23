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Vefatının 2. yılında ”Gül yetiştiren adam” Rasim Özdenören’i, Hasibe Çerko anlattı

Öykü ve deneme yazarı Rasim Özdenören 23 Temmuz 2022’de vefat etmişti. Yedi Güzel Adam denilince akla gelen isimlerden biri olan Özdenören’i, Öykücü ve Yazar Hasibe Çerko ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Vefatının 2. yılında ”Gül yetiştiren adam” Rasim Özdenören’i, Hasibe Çerko anlattı

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