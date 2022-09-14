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Ursula von der Leyen, enerji krizine ilişkin hangi mesajları verdi?

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda geleneksel ‘Birliğin Durumu’ konuşmasını yaptı. Konuşmanın detaylarını Brüksel’deki Anadolu Ajansı Muhabiri Ömer Tuğrul Çam ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 14.09.2022
Ursula von der Leyen, enerji krizine ilişkin hangi mesajları verdi?

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