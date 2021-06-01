Ürdün’ü ikna etmede İsrail’in en güçlü aracı 'su sorunu'
Orta Doğu su rezervleri kısıtlı ve yetersiz. Dolayısıyla su sorunu bölge devletleri arasında doğrudan bir çatışmaya yol açmasa da bölgede çatışma potansiyelini artırıyor; en azından güvenlik algılayışlarında ciddi bir hassasiyete sebep oluyor.
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