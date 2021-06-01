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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
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Ürdün’ü ikna etmede İsrail’in en güçlü aracı 'su sorunu'

Orta Doğu su rezervleri kısıtlı ve yetersiz. Dolayısıyla su sorunu bölge devletleri arasında doğrudan bir çatışmaya yol açmasa da bölgede çatışma potansiyelini artırıyor; en azından güvenlik algılayışlarında ciddi bir hassasiyete sebep oluyor.

01.06.2021
Ürdün’ü ikna etmede İsrail’in en güçlü aracı 'su sorunu'

Sağlık Bakanı Koca: Aşı ile salgının etkisini gündemden çıkaracağız
DSÖ koronavirüs varyantlarına Yunan alfabesindeki harflerin adını verdi
Dünya genelinde 1 milyar 940 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık çalışanları aşı için Aras Dağları'nı aşıyor
Türkiye'ye gelecek hafta sonuna kadar 12 milyon BioNTech aşısı gönderilecek

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