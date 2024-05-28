Ünlü İsimler Cannes Film Festivali’nde Filistin'e destek verdi
Ankara
Fransa'da düzenlenen 77. Cannes Film Festivali'nde, Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, Faslı yönetmen Asmae El Moudir, Oscar ödüllü sinema yıldızı Cate Blanchett gibi ünlü isimler Filistin bayrağı ve karpuz motifleriyle Filistin’e destek verdiler. Ünlülerin desteği nasıl yankılandı? Bu destekler neden önemli? İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Sim ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.