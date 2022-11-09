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Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’nde neler olacak?

Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu ve 22-25 Aralık tarihlerinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’nin detaylarını, Festival Başkanı Faysal Soysal ile konuştuk.

Ümmühan Atak   | 09.11.2022
Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali’nde neler olacak?

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