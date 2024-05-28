Uluslararası hukuk kurumları İsrail’in katliamlarını durdurabilir mi?
Ankara
Defalarca yerinden edilmiş insanların son sığındığı çadırlarda bombalanması, dünya devletleri arasındaki hukuk düzeninin sorgulanmasına yol açıyor. Peki bu düzen Gazze’ye nasıl bakıyor? İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Musab Şahin ile konuştuk.
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