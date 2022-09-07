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Ukrayna-Rusya savaşı dünyayı nasıl etkiliyor?

Ukrayna-Rusya savaşının seyrini, savaşın dünyaya etkilerini ve Türkiye’nin diplomatik hamlelerini Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 07.09.2022
Ukrayna-Rusya savaşı dünyayı nasıl etkiliyor?

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