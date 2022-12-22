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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy neden ABD’de?

Halil İbrahim Ciğer   | 22.12.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy neden ABD’de?

Ankara
Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Vaşington’a gitti. Görüşmenin detaylarını ve basın açıklamasını Amerika haberleri Editörü Can Hasasu ile konuştuk. 
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