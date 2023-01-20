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Ukrayna’da İçişleri Bakanı Monastırskiy’nin helikopter kazası nasıl yankılandı?

Ömer Faruk Çalışkan   | 20.01.2023
Ukrayna’da İçişleri Bakanı Monastırskiy’nin helikopter kazası nasıl yankılandı?

Ukrayna’nın doğusundaki cephe hattından dün Kiev’e geçen AA ekibi, bugün Ukrayna İçişleri Bakanı dahil 14 kişinin öldüğü helikopter kazasının meydana geldiği yerdeydi. Peki kaza hakkında yetkililer ne diyor? Kiev’de bölgeye giden AA Muhabiri Davit Kachkachisvili ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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