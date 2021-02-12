UCM'nin Filistin kararı, tepkiler ve muhtemel sonuçları
UCM'nin Filistin’in 1967 sınırlarındaki topraklarını kapsayacak şekilde, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs için yargı yetkisine sahip olduğuna hükmetmesi Filistin-İsrail sorununda, uluslararası hukuk bağlamında en somut ve en müspet gelişmelerden biri.
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