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Twitter’ı zorlayacak rakip geldi mi?

Sefa Şengül  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Twitter’ı zorlayacak rakip geldi mi?

Görüntüleme kısıtlaması ve abonelik ücretlerinden şikayet eden Twitter kullanıcıları için alternatif platform olabileceği düşünülen, Meta şirketinin kurucusu Mark Zuckerberg’in yeni sosyal medya ağı “Threads” yayın hayatına yarın başlıyor. Peki bu uygulama Twitter’ın yerini alabilir mi? Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

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