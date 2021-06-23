Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi hangi aşamada, hedefler neler?
Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda kapasitesini her geçen gün artırıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri AA muhabiri Nuran Erkul Kaya anlattı.
Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda kapasitesini her geçen gün artırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin mayıs sonu itibarıyla 51 bin 388 megavata ulaştığını ve toplam kurulu gücün yüzde 52,7'sini oluşturduğunu ifade etti. Konuyla ilgili gelişmeleri AA muhabiri Nuran Erkul Kaya anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.