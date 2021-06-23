Euro
10.28
Dolar
8.62
BIST 100
1,416.92
Altın
1,783.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi hangi aşamada, hedefler neler?

Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda kapasitesini her geçen gün artırıyor. Konuyla ilgili gelişmeleri AA muhabiri Nuran Erkul Kaya anlattı.

Sefa Şengül   | 23.06.2021
Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi hangi aşamada, hedefler neler?

Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda kapasitesini her geçen gün artırıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin mayıs sonu itibarıyla 51 bin 388 megavata ulaştığını ve toplam kurulu gücün yüzde 52,7'sini oluşturduğunu ifade etti. Konuyla ilgili gelişmeleri AA muhabiri Nuran Erkul Kaya anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dr. Mehmet Öz ve sanatçı Bilginer herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 30 milyonu aştı
Salgınla mücadeledeki başarının boşa gitmemesi için 'tedbirlere bir müddet daha uyulması' uyarısı
Kovid-19'la mücadelede uygulanan haftalık aşı sayısı haziranda 4 kat arttı
Türkiye 50 milyon kişinin iki doz aşılanmasıyla rahat nefes alacak

Benzer haberler

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi hangi aşamada, hedefler neler?

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi hangi aşamada, hedefler neler?

Terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin ve çevresinde yaptığı saldırıların hedefi ne?

Ermenistan’daki seçim sonuçları, "halkın savaştan bıktığını gösteriyor"

Yeni dönemde İran'ı neler bekliyor?

Yeni dönemde İran'ı neler bekliyor?
Antalya Diplomasi Forumu'nun kazanımları

Antalya Diplomasi Forumu'nun kazanımları
Türkiye'nin SİHA alanındaki başarısı, gelecek dönemde nasıl bir kilit rol oynayacak?

Türkiye'nin SİHA alanındaki başarısı, gelecek dönemde nasıl bir kilit rol oynayacak?