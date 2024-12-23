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Türkiye'nin TIMSS başarısı eğitimde geleceğe nasıl yön verecek?

Tuba Memiş  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Türkiye'nin TIMSS başarısı eğitimde geleceğe nasıl yön verecek?

Ankara

TIMSS sonuçlarına göre Türkiye 4 ve 8. sınıf düzeyinde matematik ve fen bilimleri alanlarının hepsinde üst düzey bir başarı sağladı. Türkiye’nin bu başarısının arka planını, ve ülkenin gelecekteki eğitim politikalarına nasıl yön vereceğini, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ve Anadolu Ajansı Muhabiri Buğrahan Ayhan ile konuştuk.

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