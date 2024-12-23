Türkiye'nin TIMSS başarısı eğitimde geleceğe nasıl yön verecek?
Ankara
TIMSS sonuçlarına göre Türkiye 4 ve 8. sınıf düzeyinde matematik ve fen bilimleri alanlarının hepsinde üst düzey bir başarı sağladı. Türkiye’nin bu başarısının arka planını, ve ülkenin gelecekteki eğitim politikalarına nasıl yön vereceğini, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Yusuf Alpaydın ve Anadolu Ajansı Muhabiri Buğrahan Ayhan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.