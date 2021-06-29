Türkiye'nin göçmen politikası ve Avrupa'nın mülteci sınavı
Türkiye’nin göçmen politikasını ve Avrupa’nın mülteci sınavını, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hasan Eşici anlattı.
Türkiye, başta Suriyeliler olmak üzere geçici koruma altında bulunan göçmenlerin topluma entegrasyonunu destekleyen orta ve uzun vadede yardımlar sunarken bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına da destek veriyor. Öte yandan Avrupa Birliği ülkeleri Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan sivillere yönelik politikalarıyla eleştirilerin odağı haline geldi. Türkiye’nin göçmen politikasını ve Avrupa’nın mülteci sınavını, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Doktora Öğretim Üyesi Hasan Eşici anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.