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Türkiye'de tarım, bu yıl iklim değişikliğinden nasıl etkilendi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Türkiye'de tarım, bu yıl iklim değişikliğinden nasıl etkilendi?

Ankara
Küresel ısınmanın hava olaylarına etkisinin tarımsal üretimi bu yıl nasıl etkilediğini, tarım takviminin nasıl değiştiğini, artık yürürlüğe giren planlı üretimin hangi sonuçlar getirebileceğini Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile konuştuk.

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