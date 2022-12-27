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Türkiye Yüzyılı’nda Togg’u nasıl bir gelecek bekliyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Togg’un gelecek vizyonunu AA Podcast’e değerlendirdi.

Halil İbrahim Ciğer   | 27.12.2022
Türkiye Yüzyılı’nda Togg’u nasıl bir gelecek bekliyor?

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